Россия запустит на орбиту четыре спутника: зачем это нужно

Сегодня, в заключительный день рабочего визита в Казахстан, Михаил Мишустин проводит ряд двусторонних встреч.

Ранее глава кабмина выступил на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета, отметив, что за 10 лет ЕАЭС стал одним из самых значимых и успешных международных объединений. Также Михаил Мишустин посетил форум Digital Almaty, где подчеркнул готовность Москвы делиться опытом в цифровой сфере и рассказал о передовых технологиях, которые внедряют в нашей стране.