Россия запустит на орбиту четыре спутника: зачем это нужно

Сегодня, в заключительный день рабочего визита в Казахстан, Михаил Мишустин проводит ряд двусторонних встреч.
Ранее глава кабмина выступил на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета, отметив, что за 10 лет ЕАЭС стал одним из самых значимых и успешных международных объединений. Также Михаил Мишустин посетил форум Digital Almaty, где подчеркнул готовность Москвы делиться опытом в цифровой сфере и рассказал о передовых технологиях, которые внедряют в нашей стране.
"В следующем году планируется вывести на высокоэллиптическую орбиту четыре космических аппарата связи, которые будут предоставлять в том числе услуги по широкополосному доступу к быстрому интернету на всей территории Российской Федерации, включая Арктическую зону. Ещё через год создадим основу для собственной низкоорбитальной группировки. В дальнейшем будет функционировать около 300 аппаратов, которые смогут полностью закрыть потребности не только России, но и всех стран союза в дешёвом и быстром, а главное, надёжном интернете", - заявил Мишустин.