Испытание на прочность: как проектируют новые кварталы в Москве

Аэротруба для многоэтажки. В Москве прежде, чем начать стройку, макеты новых кварталов испытывают в лабораториях, имитируя реальные условия. Тонко настроенные датчики в моделях фиксируют все проблемы и иногда архитекторам даже приходится менять проект.

На 3D-принтере появляются на свет будущие московские кварталы. Раньше макеты вырезали и склеивали вручную, теперь процесс занимает считанные часы.

"Если это необходимо, например, выделить на макете какое-то особое место, которое должно привлечь внимание, то можем добиться достаточно высокой детализации. То есть фасады проработанные, с окнами, мы можем получить", - говорит Константин Алексеев, ведущий специалист многофункционального печатного центра.

Изменились и подходы к проектированию. Еще недавно это были спальные микрорайоны: жилые дома — по периметру, внутри — школы, детские сады и поликлиники. Теперь при застройке квартального типа всё иначе. Например, образовательные объекты располагают снаружи, вдоль дорог.

"Если это жилая застройка, то все первые этажи этого фронта работают на улицу, там могут размещаться помещения, которые обслуживают пешеходов, кафе, предприятия обслуживания. А внутри, в глубине этой застройки создается приватное, комфортное пространство, дворовое, и этот двор работает только на жителей этого дома", - объясняет Андрей Шиншинов, архитектор, начальник территориальной проектно-планировочной мастерской Восточного округа ГБУ "ГлавАПУ".

Во дворах — современные зоны отдыха и детские площадки. В такое закрытое пространство можно спокойно отпустить ребёнка гулять одного. Машины – на парковках под землёй. При проектировании кварталы проходят исследования в аэротрубе в Институте механики МГУ. Её мощность - два миллиона ватт. Нужна отдельная линия электропередачи. В этих макетах – сотни датчиков.

"По всей высоте, если внимательно рассмотреть, есть множество отверстий, и уже в это отверстие воздействует воздух. По специальным трубочкам этот воздух уходит в датчики давления. Давление воздуха преобразуют в электрический сигнал и потом все это идет в компьютер, обрабатывается", - объясняет Павел Пастушков, заведующий лаборатории аэромеханики и волновой динамики НИИ механики МГУ.

Исследование максимально точное и занимает несколько дней. Поворот стола на пять градусов - и всё повторяется сначала.

10 метров в секунду - это очень сильный ветер, а во время эксперимента его скорость увеличивают до 20. Всё это сделано для того, чтобы исследовать нагрузку, которую здания могут испытывать в реальной жизни, в реальных погодных условиях. По результатам эксперимента в проект могут внести изменения: например, где-то использовать более прочные материалы.

Или перенести окна в более защищённое место, установить ветрозащитные конструкции, посадить деревья. Задача – создать комфортную, безопасную, эстетичную среду.

"Хорошая, достойная архитектура, которая радует глаз: кирпич, красивые пропорции, панели с медью, натуральный камень, много стекла - вот эта современная архитектура. Она связана с ландшафтом и является это визуальной комфортной средой, в которой человеку хорошо", - говорит Борис Уберович-Боровский, архитектор, профессор МАРХИ, председатель Московского архитектурного общества.

Типовая застройка – в прошлом, каждый проект – индивидуален. Архитектура домов может различаться даже внутри одного квартала, продолжая традиции: Москва – город разных стилей.