Российская таможня перехватила картину голландского художника XVII века

Незадекларированную картину XVII века изъяли сотрудники Шереметьевской таможни. Всего в картонной коробке находилось 19 полотен. Но необходимые документы были только на 18 из них.

Эксперты детально изучили находку и подтвердили, что холсту более трёхсот лет, и он представляет культурную ценность. На обратной стороне полотна обнаружилось имя художника – Ян ван Улен. Человек с таким именем жил в Голландии в 17 веке.

Посылка прибыла в Москву из Швейцарии. Получатель груза заявил, что приобрел полотна для личных целей, а продавец при отправке допустил ошибку и не счел нужным задекларировать одну из картин.

Суд признал её бесхозной и принял решение передать государству.