25 человек отравились шаурмой в кунгурском кафе

В городе Кунгуре Пермского края 25 человек отравились шаурмой, среди них десять детей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Все началось с того, что накануне, 30 января, десять человек, в том числе дети, обратились в больницу с признаками отравления. Выяснилось, что они ели шаурму в одном из местных кафе. А уже сегодня, 31 января, число пострадавших увеличилось. Стало известно, что еще 15 человек пострадало от некачественно приготовленной еды.

Делом занялась Кунгурская городская прокуратура. Пресс-служба СУ СК России по краю сообщила о возбуждении уголовного дела. Следователи осматривают место происшествия, изымают необходимую документацию и иные объекты, имеющие значение для следствия, проводят необходимые судебные экспертизы, допрашивают персонал кафе и потерпевших. Само кафе закрыли на неопределенный срок, сообщает ТАСС.

К слову, летом в Москве 17 человек, проживающих в одном хостеле, отравились шаурмой, их госпитализировали, а вскоре был поставлен диагноз сальмонеллез. В ходе следствия выяснилось, что что незадолго до отравления потерпевшие покупали шаурму в ближайшей к хостелу палатке.

Отметим, что в этом году должен быть окончательно утвержден ГОСТ на шаурму.