Новое видео столкновения самолета и вертолета в США: все видно до мелочей

30 января рано утром по московскому времени региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines. На борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете - три члена экипажа.

В Сети довольно быстро распространилось видео трагического инцидента. Однако лишь сейчас появился еще один ролик, который гораздо качественнее предыдущего. На нем четко и хорошо видны все детали происшествия. На кадрах можно легко различить слева двигающийся вертолет, а справа - самолет. В результате столкновения происходит яркая вспышка, а затем видно, как разломившийся самолет, раскрутившись, падает в реку.

В авиакатастрофе в Вашингтоне погибли граждане России. В частности, не выжили тренеры Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также шестеро спортсменов.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил. По его данным, столкновение произошло по вине экипажа вертолета, который "совершил неверный поворот".