Сохраняя традиции: Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского

О реконструкции Большого Московского цирка на проспекте Вернадского рассказал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице ВКонтакте.

Согласно новой концепции, комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса. Между собой их соединят переходом. Общая площадь превысит 80 тысяч квадратных метров. Вместимость зрительного зала увеличится с трёх до пяти тысяч мест.

Конкурс по разработке концепции стартовал в сентябре прошлого года. Победивший проект позволит создать объект циркового искусства мирового уровня.

