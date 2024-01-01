Михалков явился на крестины сына Степаненко

Никита Михалков с супругой Татьяной, сыном Артемом и прочими родственниками появились на крестинах сына внучки прославленного режиссера 22-летней Натальи Степаненко. В Сети ее называют самой красивой внучкой Никиты Михалкова. Наталья ведет довольно закрытый образ жизни. Однако на сей раз о важном событии в ее жизни сообщила бабушка Татьяна Михалкова. Она опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" несколько фотографий с таинства.

"Радостное событие! Крещение правнука Михаила. Сына Натальи и Артема. К этому событию все близкие и родные подошли ответственно. Жалко, что не все смогли присутствовать", - сообщила супруга Никиты Михалкова.

В комментариях многочисленные поклонники осыпали семейство комплиментами и добрыми пожеланиями. Напомним, Наталья является дочкой сына Никиты Михалкова Артема от первого брака. У нее есть брат Александр и сестра Вера. Это дети ее отца от второго брака. По иронии судьбы, нынешнюю супругу Артема Михалкова тоже зовут Дарья.

Летом 2024 года Наталья вышла замуж за владельца бизнеса по пошиву армейской одежды Артема Степаненко. А уже в конце осени стало известно, что она родила сына.