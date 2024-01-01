Власти вынесли предостережение хозяйкам подравшихся котов в Кирове

Две жительницы Кировской области – мать и дочь – получили предостережение от властей. Женщины несвоевременно доставили к ветеринарам для прививок против бешенства своих котов, сообщило региональное управление Россельхознадзора.

Инцидент, привлекший внимание государственной ветеринарной службы, произошел, 13 ноября 2024 года. В поселке Лальск подрались Кузя и Малыш - два кота, принадлежащих дочери и матери 1962 и 1940 года рождения. Когда мать попыталась разнять разъяренных животных, ее покусал собственный кот.

После драки котов все же доставили к ветеринарам для осмотра, постановки на карантин и вакцинации против бешенства. Однако это произошло лишь через 2 дня. Женщин обвинили в нарушении Ветеринарных правил, направленных на предотвращение распространения бешенства, передает РИА Новости.