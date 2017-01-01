Брижит Макрон – мужчина? Появились новые доказательства

На следующей неделе Трамп подбросит дровишек в мировой костёр, официально рассекретив данные об убийстве президента Кеннеди, его брата и Мартина Лютера Кинга. Впрочем, ещё вопрос, удастся ли перебить подтверждением роли государства в гибели культовых персонажей в истории США, а, скорее всего, именно эта информация содержится в документах, которые будут рассекречены, тот скандал, который стартовал на этой неделе. И хотя заявлений о том, что вторая половина французского президента Макрона, известная под именем Брижит, на самом деле не женщина, а трансгендерный мужчина, делалось много, впервые они были подкреплены такими серьезными документами.

После того, как Эммануэль Макрон разрешил трансгендерам открывать Олимпийские игры-2024, казалось, что французский президент уже не только окончательно сошёл с ума, но и раскрепостился до такой степени, что готов откровенно разговаривать и о своих пикантных предпочтениях. А именно вся Франция, да и весь мир, ожидали от супружеской четы Макронов публичного признания о принадлежности и их семьи к нетрадиционным ячейкам общества. Все надеялись, что 47-летний Эммануэль наконец-то расскажет, что его любимая супруга - 71-летняя Брижит – родилась мужчиной. Ну или хотя бы опровергнет многолетние слухи. Но не тут-то было, вместо долгожданной правды будто озверевшие Макроны начали заваливать своих разоблачителей повестками в суд. Под горячую руку президента Франции попала даже американская журналистка Кэндис Оуэнс – несколько дней назад судебные приставы доставили ей письмо от адвокатов Эммануэля и Брижит.

Но так как в Америке из секретов, особенно тех, которые касаются президентов – не важно какой страны - любят раздувать сенсации, не стала молчать и Кэндис Оуэнс. Даже несмотря на то, что за молчание ей обещали 5 миллионов долларов. Так что Макроны крупно просчитались. Они планировали всего лишь по-тихому припугнуть журналистку, но из-за своей же глупости получили скандал международного масштаба. У Кэндис в социальных сетях несколько миллионов подписчиков – так что новость разлеталась мгновенно.

"В начале этого письма они сразу же написали, что это не моё дело - Брижит мужчина или нет. Я процитирую: "Миссис Макрон не обязана доказывать, что она всегда была женщиной. Кроме того, это клевета – называть кого-то лжецом, когда он отказывается удовлетворять ваши требования". Так же в этом письме говорится, что быть представителем нетрадиционной сексуальной ориентации – не стыдно", - сообщила Кэндис Оуэнс.

Вообще-то ни французы, ни уж тем более американцы не пытаются застыдить жену Макрона – народ просто хочет знать правду, ну хотя бы потому, что интересно, кто именно управляет Францией и заодно пытается влиять на мировые события. Дело в том, что в свежем опросе, проведённом 16 января, 66 % французов заявили, что Эммануэль Макрон ведёт страну в неправильном направлении, и отправить президента в отставку готовы 61% опрошенных. Ещё 57% французов признались, что не простили бы Макрону ложь об истинной личности его жены Брижит. А 47 процентов убеждены, что избиратели имеют право знать правду о трансгендерных перевоплощениях первой леди, если они были, конечно. Собственно, только правды пытаются добиться от Макронов и все расследователи.

Действительно, с 2017 года – за всё время правления Макрона – Брижит, задыхаясь в сплетнях, тем не менее, не только не показала своё свидетельство о рождении, но и опубликовала всего лишь одну детскую фотографию. Для сравнения, у того же Макрона – полно школьных фотографий. Поэтому конспирологи и сошлись во мнение, что Брижит, будто Франкенштейн, появилась из ниоткуда.

"Французские журналисты вместе со специалистами по генеалогии в течение трёх лет пытались разобраться в прошлом Брижит Макрон. Так что это не какая-то теория заговора, была проделана тяжёлая работа. И они определили, что Брижит Макрон не существовало в течение первых 30 лет её жизни. Понимаете? Нет никаких доказательств, что этот человек существовал! Да, это очень легко опровергнуть! Если бы такое сказали мне, то я бы достала свой школьный альбом. И ещё я бы показала вам фотографии, на которых я беременная, потому что у меня есть дети", - отметила Кэндис Оуэнс.

У миссис Макрон тоже есть дети – аж трое от первого брака, но фотографий беременной Брижит нет – по слухам, детей родила суррогатная мать, нет и фотографий бывшего мужа. Единственное, что известно, так это то, что экс-супруг внезапно умер, так ни разу и не появившись на публике, хотя Брижит утверждает, что он был крупным банкиром. Куда-то исчезли и друзья, и знакомые, которые могли бы поделиться воспоминаниями из юности, и это при том, что первая леди родилась в многодетной семье не отшельников, а известных во Франции кондитеров.

"Теория расследователей заключается в том, что Брижит Макрон на самом деле родилась мужчиной и её имя было Жан-Мишель Троньё – на этой фотографии этот мальчик находится слева. Расследователи утверждают, что в 30 лет Жан-Мишель Троньё сделал операцию по смене пола", - рассказала Кэндис Оуэнс.

По одной из версий этой странной и страшной истории, настоящая маленькая Брижит – девочка, которая на фото сидит на коленях у матери – умерла из-за какой-то болезни в раннем возрасте, а её имя взял себе родной брат Жан-Мишель Троньё.

Когда Брижит выходит на общественную арену, Жан-Мишель исчезает. Он пропал без вести. Брижит ничего не стоит привести его на пресс-конференцию – но нет, он пропал.

Юный Макрон познакомился с Брижит в школе, когда она уже работала преподавателем и выглядела как обычная женщина. Правда, чему Брижит учила Эммануэля, запутались даже пиарщики президента – в общем, то ли актёрскому мастерству, то ли французскому языку. Неразбериха и с возрастом Эммануэля. Случайно выяснилось, что страсть между 40-летним преподавателем и учеником вспыхнула, когда мальчишке едва исполнилось 15 лет, а не 17, как рассказывали во время президентской кампании.

Сам Макрон никогда даже не пытался опровергнуть ничего из своего прошлого – например, продемонстрировав неоспоримые доказательства. Зато в 2017 году во время президентской гонки Макрон не забывал напоминать, что не относится к гомосексуалистам, так как уже несколько лет он не просто политик, а женатый политик.

То, что Эммануэль по-настоящему любит Брижит, сомневаться не приходится – они постоянно целуются на публике. И всё же страсть не отменяет того факта, что семья президента Франции состоит, вполне вероятно, из мистера и мистера Макрона. А если это правда, то непонятно зачем её скрывать, ведь именно максимально нетрадиционные отношения являются ярчайшей демонстрацией современных европейских ценностей.