В МИД назвали реакцию ЕС на песню "Сигма бой" "клинической русофобией"

Кто же такой этот загадочный "Сигма бой", о котором поют две российские девочки, вот уже несколько месяцев гадают миллионы людей по всему миру. "Гордый, независимый и одинокий" – примерно такое определение дают современные толковые словари. Ритм – незатейливый, слова – простые. И вот уже готов хит планетарного масштаба.

В чартах "Сигма бой" на 4 месте. Потеснив даже таких мастодонтов, как Кетти Перри и певицу Кешу. Ну а на улицах европейских городов настоящая "сигма-мания". На песню записали множество каверов и вариаций. Перевели на несколько языков.

А в топе всё равно изначальная версия – российская. Следовательно, какая-то неправильная. Со всем знанием дела, к борьбе с деструктивными элементами, приступили европарламентарии. Со столь высокой трибуны "Сигма бой" еще никогда не звучал.

"Он передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир", - сказала Нела Риль, депутат Европарламента.

А еще провоцирует сексизм, вспышки насилия и "о ужас!" продвигает "естественные социальные иерархии" - пишет немецкая "Тагесшау". "В общем, хорошо бы всё это вольнодумство запретить" - резюмируют издание, цитируя сразу нескольких европейских чиновников.

"Это уже клиническая русофобия. Есть стадии. Так вот это уже клиника. Можно запретить, я не знаю, бурых медведей. Можно вычленить ту часть Солнца, которая светит России, и тоже ее попытаться запретить. Можно наказывать воду за то, что она в мировом океане на какой-то своей стадии касалась берегов России", - заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

До этого, кстати, тоже уже почти додумались. Наказывают правда пока не воду, а морские суда с российским экипажем. По запросу Латвии в норвежском Тромсё задержан грузовой корабль "Сильвер Дания", который курсировал между Санкт-Петербургом и Мурманском, перевозя скоропортящиеся продукты.

Подробнее – в репортаже