Китай пошатнул господство США в сфере искусственного интеллекта

Ширится скандал на рынке искусственного интеллекта. На этой неделе китайская компания Alibaba представила свой вариант ИИ, он, по заявлениям разработчиков, превосходит другую китайскую разработку, DeepSeek, которая произвела фурор в последние дни. И это при том, что ошеломляющий успех DeepSeek, как заявляет CNN, и так угрожает господству в этой сфере Америки, которое ещё неделю назад казалось незыблемым. И, заметим, только на первый взгляд все эти скандалы страшно далеки от народа.

За одно утро состояние самых богатых людей планеты сократилось на 100 миллиардов долларов из-за падения стоимости акций американских технологических компаний. Всему виной китайское приложение DeepSeek - это искусственный интеллект в смартфоне, который бесплатно стал доступен любому жителю планеты. И приложение по количеству скачиваний в мире обогнало всех конкурентов.

"DeepSeek - это китайская компания, это стартап. У них есть модель искусственного интеллекта, которая общедоступна. Её особенность в том, что на обучение модели ушло не больше двух месяцев, а затраты составили менее 6 миллионов долларов", - говорит Шелли Палмер, генеральный директор консалтинговой компании в сфере искусственного интеллекта (США).

Вопрос цены - ключевой. Нейросети, которые отвечают на запросы пользователей, существовали и раньше. Самая известная и, можно даже сказать, эталонная в мире - это ChatGPT. Ставишь задачу - и искусственный интеллект, обученный на миллионах книг, статей и изображений, даёт ответ. Китайский DeepSeek - это копия западных аналогов. По множеству специализированных тестов он не лучше и не хуже - а примерно такой же. Но ранее считалось, что разработка подобной модели искусственного интеллекта стоит от 100 миллионов долларов до миллиарда. На прошлой неделе Марк Цукерберг заявил, что его компания потратит 65 миллиардов долларов - это деньги инвесторов - на разработку нейросетей. Китайский DeepSeek якобы создан за 6 миллионов. Не миллиардов, а миллионов.

Некоторые эксперты считают, что китайская компания использовала для обучения своей модели наработки конкурентов, в том числе ChatGPT и российский ИИ от "Яндекса". Если это правда, то дорогостоящий и долгий труд других игроков мог помочь DeepSeek сократить затраты. Недостатки у китайской нейросети есть и в сфере защиты персональных данных, уже известно об утечках личной информации пользователей. Однако это продукт с открытым исходным кодом - любой разработчик может улучшить программу или изменить её под свои задачи. Это революция. Простейшие версии DeepSeek можно запустить на домашнем ноутбуке - и всё это бесплатно.

"Появится огромное количество компаний, которые будут на базе этой модели создавать сервисы, создавать агентов, решающих ту или иную задачу. И тем самым насыщать рынок услугами. Это, безусловно, двинет индустрию вперед", - рассказал Роман Смирнов, научный руководитель компании Наносемантика.

Сбываются самые смелые прогнозы в области искусственного интеллекта. На видео, кстати, фрагмент празднования в Китае Нового года, где вместе с людьми выступали роботы. Реальность наступила быстрее, чем ждали. Доступные нейросети, упакованные в разную оболочку и решающие множество задач, будут появляться каждый день. Например, китайская "Алибаба" на днях представила свою нейросеть, которая умнее, чем DeepSeek. Кого-то новая реальность пугает. Кажется, что искусственный интеллект заберёт хлеб сначала у людей с высшим образованием и творческих профессий – например, у переводчиков, бухгалтеров, юристов, музыкантов и художников. Даже блогеры сейчас конкурируют с цифровыми ботами. Вот один из них - Мила София. Это несуществующий персонаж, у которого уже сотни тысяч подписчиков. На этом видео всё создано нейросетью - и каждый кадр, и музыка, и голос.

Чуть сложнее заменить рабочих на заводе, ведь кроме программы нужны механические роботы. Этот процесс идет не так быстро, но каждый руководитель наверняка подсчитывает в уме, сколько сэкономит, оптимизируя процессы, например, если заменит всех водителей в своей компании на искусственный интеллект. Беспилотные такси уже существуют. В Сан-Франциско можно заказать машину через приложение.

В Москве беспилотное такси в общем доступе появится, скорее всего, уже в этом году. Ещё одна перспективная отрасль - медицина. В российской столице применяют нейросети для помощи врачам. Диагнозы быстрее и точнее, а ведь пока ещё искусственный интеллект не обогнал человека.

"В какой-то момент мы создадим систему искусственного интеллекта, которая будет лучше людей решать почти все задачи. Я думаю, это произойдет в ближайшие два - три года", - отметил Дарио Амодей, основатель и генеральный директор компании Anthropic.

Вот только эта фраза была сказана неделю назад в Давосе и звучала в специфическом контексте. Американцы упивались идеей, что они строят масштабные дата-центры и инвестируют сотни миллиардов долларов в своё стратегическое преимущество. Мощный искусственный интеллект должен был быть только у них.

Поставка высокопроизводительных чипов в Китай, Россию и многие другие страны запрещена американскими санкциями. Теперь доказано, что высокопроизводительные чипы и многомиллиардные инвестиции - не панацея. И поэтому DeepSeek неотделим от геополитики. О китайском ИИ уже высказался Трамп, по сути, признав сильного конкурента. Италия заблокировала приложение на своей территории.

"Китай внезапно не только разрушил некий миф о американском всемогуществе в этом плане. Он показал, что практически любая страна с хорошими мозгами может создать новые подобные технологии. В том числе и человекоподобные технологии. И новые исследования. И вот это, на мой взгляд, является главным прорывом", - отметил Алексей Маслов, директор института стран Азии и Африки МГУ.

В искусственном интеллекте всё зависит от интеллекта его создателей.

"Прогресс Китая в эффективности алгоритмов не возник из ничего. Китайские школьники уже давно превосходят других по математике и программированию на международных олимпиадах. Система среднего образования Китая превосходит западную. Она поощряет жесткую конкуренцию среди студентов — принцип, заимствованный из высокоэффективной советской модели. Напротив, большинство западных школ не поощряют конкуренцию, запрещая публичные объявления оценок и рейтингов учеников", - сказал Павел Дуров, основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram.

Так, может, и современной России не стоит полностью отворачиваться от системы образования СССР? Ещё один известный факт: выходцы из постсоветских стран - одни из лучших программистов в мире.

"Если говорить про Россию и Москву - мы конкурентны. У нас в целом подход к сервисам достаточно продвинутый. В России одни из лучших банковских сервисов. Одни из лучших IT сервисов. Я думаю, что ИИ гармонично встроится в эту инфраструктуру", - заявил Роман Смирнов.

В США нейросети развивают частные инвесторы. В Китае это делает государство. В январе стало известно, что КНР вложит из бюджета в ИИ-проекты 120 миллиардов долларов. Ну и, пожалуй, главная особенность - это ментальная. Искусственный интеллект нужно не бояться, а использовать. Мир уже меняется со скоростью недель. И у многих людей, и у целых стран есть уникальный шанс вырваться в лидеры. Главное воспользоваться этим шансом прямо сейчас.