И сейчас, и тогда, больше 80 лет назад, на защиту Родины встали как один все народы нашей страны. В составе войск Красной армии были даже сформированы национальные полки. Сегодня архив Министерства обороны рассекретил данные об этих формированиях.

Великая Отечественная в известной песне не зря называется народной войной. Большие потери первых месяцев 41-го года и необходимость мобилизации всего населения для боевых действий и для работы в тылу требовали быстрых решений. 13 ноября 1941-го Государственный комитет обороны приказывает сформировать 20 кавалерийских дивизий и 15 стрелковых бригад по национальному признаку.

"Люди шли туда добровольно. Конечно, основной состав был из одной национальности. Но там, естественно, присутствовали и русские, и украинцы, и белорусы, которые дополняли это национальное формирование. И столкнулись с языковой проблемой. Дело в том, что далеко не все на тот момент знали русский язык. И приняли решение отдавать команды на русском языке. А вот вести политическую работу именно на родном языке. И это было очень важно, потому что люди разных национальностей, не понимавшие русский язык, им было комфортно ощущать, когда с ними общались на их родном языке", - рассказала Юлия Венгер, главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Министерства обороны России.

Подразделения формировались и на добровольной основе, и по мобилизации. В документах отдельно отмечается: несмотря на массовость, за все время зафиксированы буквально единичные случаи уклонения. На фронт записывались массово и добровольно.

Зато было много других нарушений – несовершеннолетние старались приписать себе несколько лет, чтобы их взяли воевать. Одним из таких был и армянин Хорен Хачатрян. В 1944-м ему исполнился 21. Несмотря на возраст, Хачатурян уже опытный боец, командир взвода. Ровно за год до Победы, 9 мая, его подразделение наступает на немцев под Севастополем. Сам Хачатрян слишком быстро продвигался вперед, в итоге оказался без патронов в окопе вдвоем с товарищем, окруженный немцами. Плен в планы бойца не входил, поэтому он отобрал винтовку у одного из врагов, прикладом и штыком убил четырех, остальные убежали. После этого Хачатрян начал обстреливать фашистские позиции с тыла. Немцы решили, что их окружили. И сдались в плен. За свою решительность Хачатуряна наградили звездой героя Советского Союза. Нашел он себя и в мирной жизни – стал доктором технических наук, а затем и профессором. Дивизия, в которой служил Хачатрян, освобождала Крым.

"89 дивизия армянская. Они за успешно проведенную операцию по зачистке Таманского полуострова получили почетное наименование Таманская. В дальнейшем они освобождали весь Крым. Десант в Крым, бои за Керчь - это ноябрь 43-го – апрель 44-го. Они освобождали на тот момент Украину. Шли дальше. Тут говорится, что к 12 мая, преследуя остатки немецких войск на Херсонском полуострове, выходят к Камышовой бухте. И в плен на полуострове Херсонес частями 89 дивизии было взято 1950 солдат противника, захвачено до 1000 автомашин, 40 орудий и другого военного имущества", - сообщила Юлия Венгер.

Казах Тулиген Тахтаров, автоматчик 23-го гвардейского стрелкового полка, пошел на фронт с первых дней войны. В 1942-м освобождал Новгородскую область. 10 февраля на его окоп шел целый взвод немцев. Тахтаров, хотя и был один, начал отстреливать неприятелей быстро и с высокой точностью. Немцам даже пришлось остановить наступление из-за больших потерь. Только когда пришло подкрепление, гитлеровцам удалось тяжело ранить Тахтарова в живот.

Впрочем, бой это не остановило. Когда у Тахтарова закончились патроны, он успел добежать до одного из немецких офицеров и убить его прикладом. Шанс выжить у Тахтарова был только один - сдаться в плен. Но он сознательно выбрал бороться. Сослуживцы потом вспоминали одну из его любимых фраз: Любишь жизнь — умей драться за нее. Слова Тахтарова с делом не разошлись. В 1945 году казаху посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Высшую награду СССР получил и туркмен Айдогды Тахиров. На фронт он пошел уже опытным бойцом, в 1941-м ему было 34.

На отделение Айдогды Тахирова напали превосходящие силы фашистов. Всех товарищей убили в бою, но Тахиров продолжал отстреливаться. Когда закончились патроны, пошел в рукопашную. На счету туркменского бойца 47 ликвидированных немцев. Раненого Тахирова фашисты долго пытали, а затем задушили.

На Родине героя в Туркмении до войны проживало всего полтора миллиона человек. И 180 тысяч с первых месяцев пошли на фронт. Это почти треть всего мужского населения. Туркмены, как и казахи, и другие народы Средней Азии считались отличными кавалеристами. Причем, такую славу бойцы получили задолго до Великой Отечественной. Создавать армейские подразделения по национальному признаку в России начали еще в Средние века.

"Это давняя традиция и не только Советского Союза. А еще и в Российской Империи и даже со времен Ивана Грозного были национальные формирования в составе русских войск и русской армии. И мы знаем, что во время Северной войны в составе армии Петра I были башкирские, татарские, калмыцкие формирования. Во время войны с Наполеоном башкирская и калмыцкая конница громила французские войска, когда те бежали из Москвы, из России", - рассказал Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

В самих воинских подразделениях при этом на национальность особого внимания не обращали. Не было и дедовщины, и землячества. Спустя 80 лет, впрочем, национальный вопрос стали интерпретировать в личных политических целях.

"В западной прессе и у режима Зеленского выходят такие пассажи, что если Освенцим освобождал первый Украинский фронт, 100 Львовская дивизия, то освобождали, значит, украинцы и львовяне. Давайте посмотрим с вами – Первый украинский фронт был переформирован из Воронежского фронта. Ну давайте тогда скажем, что воронежцы освобождали. Хотя потом она же формировалась и русскими, и белорусами, татарами, евреями. Когда мы освобождали Освенцим, о чем говорил Зеленский, там мы освобождали народы Советского Союза", - отметил Михаил Мягков.

Впрочем, сейчас на западе об этом усиленно стараются забыть. Дошло до того, что в одной из недавних публикаций в соцсетях Дональд Трамп заявил, что Россия помогла Соединенным Штатам победить Гитлера. По мнению экспертов, такую подмену понятий нельзя списывать на нехватку знаний.

Заставить американцев правильно учить историю мы не можем. Но сами забывать ее не должны. Потомки героев – русских и в широком смысле россиян, белорусов и украинцев, молдаван, казахов, киргизов, таджиков, азербайджанцев и армян, туркменов и прибалтов, грузин и узбеков имеют полное право гордиться своими земляками и их вкладом в нашу общую Победу.