Иноагентов будут штрафовать на полмиллиона за нарушение правил

Законопроект о введении штрафов за несоблюдение требований Минюста иноагентами внесен в Госдуму. Документ подготовила группа депутатов во главе с председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым.

Размещенный в думской базе данных законопроект предлагает внести дополнения в статью 19.4 Кодекса России об административных правонарушениях. В ней предусмотрены санкции за неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего госнадзор.

В соответствии с документом, за невыполнение законных требований должностного лица, контролирующего соблюдение законодательства об иноагентах, физлицо накажут штрафом в размере до 50 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить до 300 тысяч рублей, а юрлицам нарушение обойдется в 500 тысяч рублей, передает ТАСС.