Медведев пообещал героям СВО долгосрочную заботу

Дмитрий Медведев пообещал героям специальной военной операции долгосрочную заботу государства. Заместитель председателя Совбеза России провел совещание во время рабочей поездки в Санкт-Петербург.

Медведев подчеркнул важность заботы о тех, кто защищает страну. По словам зампреда Совбеза, перед совещанием он посетил Военно-медицинскую академию в Петербурге, в клинике которой проходят лечение бойцы, получившие тяжелые ранения на фронте. Он подчеркнул, что в клинике делают все, чтобы как можно быстрее восстановить здоровье и силы бойцов, работают высококлассные врачи и медперсонал, есть необходимое оборудование.

Замглавы Совбеза также посетил пункт набора на военную службу. Медведев отметил оснащенность пункта необходимой техникой, все делается достаточно быстро и удобно для граждан. Январские планы набора на военную службу исполнены, приводит его слова ТАСС.