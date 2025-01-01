Продолжается прием заявок на соискание Национальной премии "Хрустальный компас"

До 10 февраля 2025 года проходит прием заявок на соискание Национальной премии "Хрустальный компас". Она вручается за выдающиеся достижения современности и уникальные проекты в области науки и культуры, экспедиционной и просветительской деятельности, промышленности и общественной жизни, направленные на развитие нашей страны, приумножение её национального достояния и интеллектуального богатства.

Организатор конкурса - Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество". Подробная информация размещена на сайте https://rus-compass.ru/about/.