Трамп раскрыл новые детали катастрофы самолета в Вашингтоне

Врезавшийся в лайнер American Airlines вертолет Black Hawk летел выше допустимого предела. Новые детали катастрофы у аэропорта Вашингтона раскрыл президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

По данным Трампа, военный вертолет летел гораздо выше предела в 200 футов (около 61 метра). Ранее президент США сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были россияне. Американский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину, передает РИА Новости.

В ночь на четверг возле аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне столкнулись самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk. На борту самолета было 64 человека. Судно распалось на две части, обломки разбросаны по акватории реки Потомак. Среди погибших - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.