Убийства мирных жителей в курском селе Русское Поречное военнослужащими ВСУ являются одним из примеров зверских преступлений киевского режима, совершенных на выделенные Западом деньги. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По её словам, Москва считает спасительным для всего мира говорить об этом преступлении постоянно. Человечество должно понимать, кого спонсируют западники. На их деньги совершаются преступления, которые являются свидетельством террористического и неонацистского нутра киевского режима. Он в своем злобном военном и политическом бессилии на фоне поражений на фронте совершил буквально людоедскую акцию против мирных граждан, указала Захарова.

Россия призывает всех свидетелей и очевидцев этих зверств сообщать известную им информацию в Следственный комитет.