Журналист Владимир Раевский внесен в перечень иноагентов

Журналисты Владимир Раевский и Дмитрий Сухарев внесены в перечень иностранных агентов. Обновленный перечень опубликован на сайте Минюста России.

Список пополнили также корреспонденты Русской службы Би-би-си Илья Абишев и Елизавета Фохт-Бабушкина, педагог Вадим Зицер, журналист Андрей Новашов и блогер Антон Суворкин.

Как отметили в ведомстве, все названные физлица выступали против военной операции на Украине. Они распространяли недостоверные сведения о решениях и политике российских властей, а также публиковали информацию, создающую негативный образ Вооруженных сил России. Включенные в реестр граждане сотрудничают с иностранными СМИ, а также с организациями, признанными иностранными агентами.