Возросло число жителей пермского Кунгура, отравившихся шаурмой. По последним данным, после посещения кафе-шаурмичной пострадали 32 человека.

Как сообщалось, СК завел уголовное дело о небезопасных услугах после множественных обращений в больницу в Кунгуре клиентов кафе Shaurma-kosmos на улице Коммуны. На тот момент на симптомы пищевого отравления пожаловались 25 человек.

Роспотребнадзор сообщил, что у пострадавших был обнаружен возбудитель сальмонеллеза. Работа кафе была приостановлена. Позже стало известно, что число отравившихся шаурмой под Пермью выросло до 32 человек. В числе пострадавших 13 детей. 29 человек, в том числе 11 детей, госпитализированы, передает РИА Новости.