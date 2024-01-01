Ревизия танкерного флота началась в России

Работа по проверке всего танкерного флота началась в России. Предстоит оценить пригодность судов к эксплуатации, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.

Савельев напомнил, что соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. По словам вице-премьера, это необходимо, чтобы избежать возможных катастроф, подобных произошедшей в Керченском проливе аварии нефтетанкеров.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Суда перевозили девять тысяч тонн мазута, которые в результате аварии попали в Черное море. Владимир Путин на совещании с кабмином 23 января поручил провести ревизию танкерного флота России, передает РИА Новости.