Подозреваемого в поджоге порохового завода подростка задержали в Казани

Подозреваемого в поджоге административного здания Казанского государственного казенного порохового завода 16-летнего подростка задержали в Казани. Десятиклассник утверждает, что таким образом он хотел отомстить своему отцу.

Как передает "Татар-информ" со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД, задержанный ссылается на психологическую травму, причиненную ему оставившим семью отцом. По данным следствия, 24 января неизвестный бросил в здание администрации порохового завода коктейль Молотова. Началось возгорание, злоумышленник скрылся.

О том, что полицейские разыскивают подозреваемого в поджоге порохового завода, сообщалось вечером 24 января. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Вахитовский районный суд города заключил молодого человека под стражу.