Жители Курской области рассказали о зверствах украинских военных

Раскрыты новые факты зверств украинских националистов в селе Русское Поречное Курской области. Они убили 22 мирных жителя. Судмедэксперты говорят, что впервые столкнулись с такой жестокостью - людей пытали электрическим током, насиловали, избивали. Скрыть следы преступлений палачам не удалось, тела жителей обнаружили наши военнослужащие при освобождении населённого пункта.

Мария и Александр - брат и сестра. Их отец жил в селе Русское Поречное, где в подвалах сразу нескольких домов обнаружили изувеченные украинскими боевиками тела мужчин и женщин. После этого лишь один раз дети смогли до него дозвониться.

"Я ему сказал, чтобы он никуда не передвигался. Чтобы не выходил из дома. Что если он выйдет из дома, то они его пристрелят. Воды не было в колонке. Он пошёл в колодец за водой. А они там...", - рассказывает Александр Саньков.

В этом селе в курском приграничье проживали меньше трёхсот человек. 30 августа оно было оккупировано бойцами ВСУ. Кому-то из жителей удалось бежать. Других ждала жестокая расправа. В начале января, когда российские военнослужащие освобождали Русское Поречное, выяснилось, какие зверства творили там украинские националисты.

Бандеровец, Евгений Фабрисенко, военнослужащий 92-й штурмовой бригады ВСУ с особым садизмом измывался над пожилыми людьми и женщинами. Он участвовал почти в каждой расправе. Людям, например, вскрывали вены и смотрели, как они медленно теряли сознание. Женщин насиловали и следом убивали. После очередной расправы бандеровцы обязательно закатывали вечеринку с запрещёнными веществами.

Почти все обнаруженные в Русском Поречном казнённые жители деревни - люди преклонного возраста. Их связывали. Простреливали ноги и руки, чтобы они не могли сбежать. Пожилую пару, обнаруженную в одном из подвалов убили, бросив туда гранату. Очевидно - так пытались замести следы, чтобы тела потом с трудом могли опознать.

Как только российские военнослужащие прорвались в Русское Поречное, стали обходить дома и попытались поднять тела на поверхность, противник начал массированный обстрел, не давая продолжить, чтобы никто не смог предать огласке эту леденящую кровь историю.

На допросе боевик сообщил, что большую часть убитых перенесли в подвалы частных домов. Когда тела осмотрели судмедэксперты, стало ясно, какой ужасной была смерть каждой из жертв.

"Установлено, что людей лишали жизни с особой жестокостью. Истязали с использованием электричества. А затем убивали выстрелами в голову или душили. По делу назначены судебно-медицинские и генетические исследования", - сообщил заместитель руководителя Следственного управления ГВСУ СК России Андрей Дурасов.

Палачи не только зверски издевались над жителями. Но и хотели поживиться: рядом с домами российские военнослужащие увидели гружёные тележки. Их, судя по всему, впоследствии планировали забрать с собой.

На допросе Фабрисенко признался - задачу уничтожать местных жителей, не гнушаясь никакими методами, поставило руководство ВСУ. Подельников задержанного - нацистов с позывными "Мотыль", "Проводник", "Художник" и их командира с позывным "Кум", которые убили в Русском Поречном более 20 человек, будут искать, сколько потребуется.

Следственный комитет просит всех, кто был очевидцем жестоких расправ в этом селе, позвонить по телефону 8 (4712) 548326. Важна любая информация, которая поможет установить и наказать каждого преступника, персонально.