Российские подразделения продолжают наступательные действия практически по всей линии фронта. Накануне освобождена Нововасильевка в ДНР, это уже четвёртый населённый пункт, который перешёл под контроль российских войск за неделю.

Под натиском штурмовиков на кураховском направлении оборона ВСУ разваливается. Попытки боевиков задержать продвижение наших передовых отрядов успеха не имеют. При поддержке артиллерии и танков, мотострелки, действуя малыми группами, взламывают укрепрайоны и бетонные доты противника.

А на ореховском участке фронта операторы ударных дронов группировки "Днепр" уничтожили блиндажи и украинскую пехоту. Все сбросы ушли точно в цель, сообщает "ТВ Центр".