Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

С 1 февраля на уровень фактической инфляции будут проиндексированы более сорока социальных выплат и пособий, в том числе для ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцев, Героев России и Героев Труда.

Материнский капитал вырастет на 9,5 %. Сумма на первого ребёнка составит немногим более 690 тысяч рублей, при рождении второго увеличится почти на 222 тысячи.

Индексации теперь подлежат и выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидам с детства первой группы. С февраля им будет начислено 10 тысяч 950 рублей.

Поднимут и страховые пенсии, которые уже были увеличены с начала года. Теперь по решению президента, февральские пенсии придут с учётом дополнительной индексации на 9,5% и с доплатой разницы за январь, сообщает "ТВ Центр".