Мужество и героизм: подвиги российских военных на передовой

Младший сержант Александр Колядин, несмотря на миномётный обстрел и удар вражеского FPV-дрона, сумел быстро и без потерь доставить на передовую подкрепление. Это позволило отбить атаку превосходящих сил противника.

Гвардии рядовой Виктор Рыжков с товарищем, пробравшись к позициям ВСУ, установил и замаскировал четыре мины. На обратном пути, сапёры попали под огонь неприятеля.

Виктор смог вынести из опасной зоны раненого сослуживца. А на следующий день, в минную ловушку попала вражеская БМП с пехотой, сообщает "ТВ Центр".