Тело российской чемпионки мира Шишковой обнаружено на месте катастрофы

Стали известны детали поисковой операции на месте авиакатастрофы в США. Водолазы обнаружили тело погибшей чемпионки мира по фигурному катанию из России Евгении Шишковой. "Комсомольская правда" сообщила об этом со ссылкой на мать мужа Шишковой Вадима Наумова, также погибшего в аварии самолета American Airlines.

По слова матери Наумова, на месте трагедии находился их сын Максим. Он и сообщил, что нашли тело матери, об отце пока ничего не известно.

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines потерпел крушение после столкновения с военным вертолетом 30 января при заходе на посадку в аэропорт Рейгана в Вашингтоне. На борту находились 14 фигуристов, среди которых бывшие российские и советские спортсмены. Среди них были Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые стали чемпионами мира 1994 года в парном катании в составе сборной России.