Бундестаг отказался ужесточать миграционную политику

Предложенный бундестагу блоком ХДС/ХСС законопроект об ужесточении миграционной политики отклонен. За законопроект проголосовали 338 депутатов немецкого парламента, против высказались 350 парламентариев, пятеро воздержались.

Как передает ТАСС, перед голосованием в бундестаге прошли ожесточенные дебаты. Кандидат в канцлеры от фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц представил план из пяти пунктов по ужесточению миграционной политики Германии. В нем помимо контроля на границах предлагалось отказывать во въезде тем, у кого нет разрешения на пребывание в стране. Также подразумевалось расширение полномочий органов безопасности и усиление системы видеонаблюдения в стране, в итоге инициатива не прошла.

Об ужесточении миграционной политики в ФРГ заговорили после трагедии в Ашаффенбурге. 22 января 28-летний афганец напал на прохожих, погибли мужчина и ребенок. Позже выяснилось, что мигрант еще в июне был обязан покинуть страну.