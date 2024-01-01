Росстат назвал численность населения России

Численность населения России за 2024 год снизилась на 0,08%. Последние данные обнародовал Росстат.

По данным статистики, на 1 января 2025 года численность населения Российской Федерации составила 146 028 325 человек. В сообщении отмечается, что прирост населения отмечен в 20 субъектах России. В частности, это регионы Северо-Кавказского, Северо-Западного, Центрального и Уральского федеральных округов, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что уровень рождаемости в России приблизился к одному из самых низких показателей в истории. Как напомнил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко, минимальный показатель был зафиксирован в 2000 году.