В Екатеринбурге грабитель вынес из банка 7 миллионов рублей

Дерзкое ограбление произошло на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Там неизвестный в маске обокрал банк на семь миллионов рублей.
Как сообщает "КП-Екатеринбург", мужчина угрожал сотрудникам финансового учреждения предметом, похожим на пистолет. Около банка сейчас работают правоохранительные органы.
"Точный ущерб сейчас определяется. На место происшествия начальник свердловского главка МВД Александр Мешков направил усиленную следственно-оперативную группу полиции и криминалистов", - сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.