В Екатеринбурге грабитель вынес из банка 7 миллионов рублей

Дерзкое ограбление произошло на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Там неизвестный в маске обокрал банк на семь миллионов рублей.

Как сообщает "КП-Екатеринбург", мужчина угрожал сотрудникам финансового учреждения предметом, похожим на пистолет. Около банка сейчас работают правоохранительные органы.