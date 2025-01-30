Сотрудникам агентства гражданской авиации в США посоветовали сменить работу

Широкому кругу сотрудников Федерального агентства гражданской авиации посоветовали сменить работу после авиакатастрофы в Вашингтоне. Письмо с рекомендациями разослало Управление кадровой службы США.

Как пишет New York Times, в массовой рассылке для федеральных служащих управление кадровой службы призвало сотрудников FAA, включая авиадиспетчеров, искать новую работу вне госслужбы. Сотрудникам агентства советуют найти работу в частном секторе. Если они согласятся уволиться, то до окончательного ухода с работы они смогут устроиться на вторую работу или отправиться в "место своей мечты".

Самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом, заходя на посадку в аэропорту Рейгана в Вашингтоне. Лайнер рухнул в реку Потомак. По данным местных властей, из реки на месте трагедии извлечено 41 тело.