Трамп решил ввести пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая с 1 февраля

Намерение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая будет исполнено. Как заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, крайний срок, который озвучил президент Трамп ранее – 1 февраля.

По словам Левитт, завтра американский лидер введет пошлину в 25% против Мексики и Канады. Против Китая размер пошлины будет 10%. Как заявила Левитт, "обещание было сделано и будет исполнено", передает РИА Новости.

В Оттаве отреагировали на угрозы Вашингтона. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил США об ответных мерах. По его словам, в Оттаве не успокоятся, пока тарифы не отменят.