Бойцы ВС РФ подверглись обстрелу при попытке вывезти тела мирных жителей из курского села Русское Поречное

Бойцы ВС РФ подверглись миномётному обстрелу при попытке вывезти тела мирных жителей в селе Русское Поречное. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным "Лорд".

Погибшие были найдены в трёх подвалах. Судя по условиям, там они пролежали не меньше месяца, предположил боец. Также практически все они были связаны, а некоторые, предположительно, убиты во сне.

При первой попытке вывезти тела по бойцам начали вести обстрел. В конечном итоге удалось вывезти девять тел и доставить их в Следственный комитет для экспертизы, добавил военнослужащий.