Ещё одна авиакатастрофа в США: есть погибшие

В городе Филадельфия американского штата Пенсильвания разбился легкомоторный самолёт. Инцидент произошёл всего через полминуты после взлёта.

Борт, принадлежащий медицинской службе, упал на жилой район. После взрыва начался пожар, повреждены газопровод, несколько домов и машин. В самолёте находились четыре члена экипажа, среди них были врачи, больной ребенок и сопровождающий.

Все они погибли. Ещё шесть человек пострадали на земле. Причиной ЧП мог стать взрыв на борту кислородных баллонов, сообщает "ТВ Центр".

За несколько дней это уже вторая авиакатастрофа в США. В ночь на 30 января в небе над Вашингтоном столкнулись пассажирский лайнер и военный вертолёт. Жертвами стали 67 человек, в том числе трое граждан России.