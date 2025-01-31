ООН последовательно выступает против убийства гражданского населения, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Такой скупой комментарий по поводу зверств ВСУ в Курской области прозвучал в штаб-квартире ООН, сообщает РИА Новости.

На этой неделе Армия России освободила село Русское Поречье в Курской области. Выяснилось, что там садисты из ВСУ замучили и убили более 20 мирных жителей.

СК России установил личности пятерых украинских военных причастных к убийствам и изнасилованиям жителей села. Особой жестокостью отличался Евгений Фабрисенко.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.