Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с 16-й годовщиной интронизации. Президент встретился с предстоятелем РПЦ, видео публикует пресс-служба Кремля.

Глава государства поблагодарил патриарха за всё, что он делает не только для православных людей России, но и для всей страны. Патриарх заверил Путина, что церковь стоит на позициях духовной защиты Отечества.

Патриарха также поздравил и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отметил, что духовная поддержка Кирилла оберегает белорусско-российские отношения.

Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация.