Собянин рассказал о растущей популярности приложения "Метро Москвы"

Более двух с половиной миллионов пассажиров пользуются мобильным приложением "Метро Москвы" ежемесячно, а всего приложение скачано более 16 миллионов раз. Об этом сегодня рассказал Сергей Собянин на странице в социальной сети, отметив, что сервис отмечает восьмилетие.

С его запуском обслуживание вышло на новый уровень. В приложении можно пополнять карту "Тройка", строить удобные маршруты, увидеть загруженность каждого вагона прибывающего состава.

Кроме того, можно оформить абонемент для выгодных поездок на всех видах транспорта или приобрести билеты на междугородние и международные автобусы.