В США сегодня вступают в силу пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Как сообщили в Белом доме, причиной для таких мер стали поставки наркотиков из этих стран. Экономической войной Дональд Трамп грозит также Евросоюзу в случае отказа от покупок американской сельхозпродукции и автомобилей.

Накаляются и отношения Вашингтона с Панамой: там госсекретарю США подготовили в прямом смысле горячий приём. Протестующие взрывают чучела Дональда Трампа и Марка Рубио, который сейчас едет в страну. Госсекретарь собирается реализовать любым способом идею Трампа вернуть Америке Панамский канал.

Впрочем, американская администрация отказы не принимает. Вашингтон готовится к торговой войне. С 1 февраля начинают действовать тарифы на продукцию из Канады, Мексики и Китая. Премьер Канады Трюдо слишком поздно осознал, что Трамп не шутит, но аналитики прогнозируют масштабные экономические последствия для Штатов, например, рост безработицы.

В прошлом году объём импорта из Канады составил 400 миллиардов долларов. В США везут нефть, минералы, цемент, древесину, бумагу... Но Трампа не остановить. И вот уже звучат сигналы для Европы, которая неохотно покупает американскую сельхозпродукцию и машины.

На руку Трампу несомненно сыграют и антироссийские санкции. Ведь европейские компании вынуждены массово переезжать в Америку из-за высоких цен на энергоносители. Затаивший обиду Брюссель, пишет западная пресса, всё ещё не теряет связи с Демпартией. Именно поэтому, несмотря на заявления Трама о переговорах с Россией об окончании конфликта на Украине, Брюсселе готовятся к продолжению украинского конфликта.

Финляндия предоставила Киеву пакет военной помощи почти на 200 миллионов евро. Нидерланды готовят к отправке истребители.

Чехия снова выступила с инициативой закупки снарядов. Как уточнил министр иностранных дел, задача европейцев - заставить Москву признать легитимность Зеленского. Видимо, для того, чтобы Европа смогла сесть за стол переговоров уже не на приставном стуле. Заявления российского президента о том, что СВО завершится, когда будут выполнены все её цели, киевские спонсоры почему-то забывают.