Кириенко в Сухуме обсудил открытие авиасообщения с Абхазией

Открытие авиасообщения между Россией и Абхазией и взаимодействие в других важных вопросах обсудил Сергей Кириенко во время рабочего визита в Сухум.

Первый заместитель администрации президента встретился с руководством республики, членами Академии наук, посетил Государственный университет. Совещание по запуску регулярных рейсов между нашими государствами состоялось в строящемся аэропорту.

Там уже завершили бетонирование взлётно-посадочной полосы. Авиасообщение планируют открыть к 1 мая - началу курортного сезона, сообщает "ТВ Центр".