ФСБ установила автора провокационного ролика на YouTube

Сотрудники ФСБ разоблачили автора видео, в котором якобы от лица гражданина России звучали унизительные высказывания в адрес представителей узбекской нации.

Создателем провокационного контента оказался уроженец Украины Николай Кочмарик. YouTube-канал, где размещали ролики, контролировали литовские спецслужбы.

Как отметили в ФСБ, этот инцидент говорит о целенаправленных действиях и желании подорвать отношения нашей страны с партнёрами по СНГ, а также о попытке формирования антироссийских настроений за рубежом.