Суд арестовал задержанных 31 января топ-менеджеров "Роснано"

Суд арестовал топ-менеджера "Роснано" Марину Касенкову по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. По версии следствия, она фальсифицировала отчётность, чтобы скрыть проблемы госкомпании.

Также суд арестовал экс-заместителя руководителя ООО "УК "Роснано"", исполнительного директора Бориса Подольского и топ-менеджера "Роснано", управляющего директора по финансам Артура Галстяна.

Накануне стало известно, что трое сотрудников корпорации задержаны по этому делу. Они скрывали неудовлетворительные экономические результаты компании. Единственному акционеру общества - Российской Федерации – задержанные представили недостоверные сведения.

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс после начала спецоперации покинул Россию и сейчас, по информации СМИ, живёт в Израиле.