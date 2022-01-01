В Донецкой Народной Республике полностью освобождён посёлок Крымское, а в Часовом Яре десантники взяли под контроль важный микрорайон "Северный" и ключевую высоту, больше известную, как "Блок номер 9".

Это террикон шахты, где у националистов находились огневые точки. Артиллерия и авиация уничтожают логистические пути, по которым боевики перебрасывали в город подкрепление. Список потерь ВСУ пополнили ещё два немецких танка "Леопард" и французская самоходная установка "Сезар".

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение. 10 августа 2024 года после провокации ВСУ в Курской области в трёх приграничных регионах России - Курской, Брянской и Белгородской областях - был введён режим КТО.