В Таиланде упал с обрыва автобус с россиянами

Автобус с туристами слетел с дороги и застрял на горе в Таиланде. По сообщению Telegram-канала SHOT, в автобусе среди пассажиров были туристы из России.

ДТП случилось на опасном перевале Карон-Патонг на Пхукете. Водитель автобуса по каким-то причинам не смог удержать его на дороге. После падения на место аварии оперативно прибыли врачи и спасатели.

Медики доставили в больницу девять человек, включая семью с детьми. Известно, что двое граждан России получили лёгкие травмы и отказались от госпитализации.

В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России сообщили, что организованные российские туристы, по предварительным данным, не пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде.