Москва организует выездные школы реставрации в регионах

Москва организует в регионах выездные школы реставрации. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, обучаться в них смогут студенты профильных направлений.

Занятия будут проходить на объектах культурного наследия, в музейных и епархиальных фондах. Молодые специалисты научатся обследовать памятники, восстанавливать интерьеры особняков, реставрировать скульптуры и произведения живописи.

На этот год уже запланировано 12 мероприятий, в том числе в Санкт-Петербурге, Севастополе, Нижегородской и Томской областях.