Медведев обрушился с критикой на европейских политиков-русофобов

Нельзя забывать таких высказываний в Европе, как призыв повторить блокаду Ленинграда для россиян. Об этом написал у себя в Telegram-канале замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик назвал сенатора Чехии Мирославу Немцову "дегенеративной европейской тварью". "Ну как это укладывается в голове, а?" - возмущенно написал Медведев, комментируя пост Немцовой в соцсети, в котором она призвала "снова испытать" России блокаду Ленинграда 1941-1944 годов.

Тему русофобии, процветающей в Европе, накануне затронули и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что среди политиков, в том числе в Чехии, много горячих голов, чьё состояние граничит с безумием. Представитель президента посоветовал не обращать на русофобов внимания.