Собянин рассказал о создании первого в России кластера видеоигр и анимации

Около 60 столичных компаний подали заявки на резидентство в первом кластере видеоигр и анимации в стране. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр пообещал, что кластер откроется уже в этом году в Сколково. Сейчас там идёт отделка помещений.

На площадке можно будет создавать видеоигры и мультфильмы любой сложности. У компаний-резидентов появится возможность размещения офисов на льготных условиях. Ещё их освободят от налога на прибыль и предоставят пониженную ставку страховых взносов.