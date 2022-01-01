Умер известный цирковой дрессировщик Виталий Воробьёв

Скончался народный артист России, дрессировщик медведей и акробат Виталий Воробьёв. Ему было 79 лет, сообщила пресс-служба Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.

Воробьёва назвали мастером своего дела и замечательным человеком, который всей душой любил цирковое искусство. "Его энергия и страсть к работе вдохновляли всех вокруг. Его талант и преданность делу навсегда останутся в нашей памяти", – говорится в сообщении.

Воробьёв окончил Госучилище циркового и эстрадного искусства. Во время службы в Советской Армии получил титул чемпиона страны по акробатике.

Начинал работу в цирке акробатом, потом освоил профессию дрессировщика. Воробьёв выступал с медведями, качающимися на качелях и катающимися на велосипедах и мотоциклах.