Кишинёв поделился газом с Приднестровьем

Молдавский газ начал поступать в Приднестровье. Кишинёв приобретает топливо на грант ЕС. В сутки в республику будет перекачиваться не более трёх миллионов кубометров газа, сообщает ТАСС.

В свою очередь, в Приднестровье сообщили, что веерные отключения электроэнергии в республике прекращены. Подача тепла и света возобновится в ближайшие дни. Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в жилы дома.

До конца дня на МГРЭС будет возобновлена генерация электроэнергии на газе, пообещал президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

После того, как 1 января Украина отказалась от транзита российского газа в Европу, без топлива осталось Приднестровье. Там встали промышленные предприятия, прекратилась выработка электроэнергии, отключилось отопление.