Россиян предупредили о новой схеме обмана с покупкой золота

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. МВД предупредило об аферистах, убеждающих граждан покупать и передавать им золотые слитки.

Злоумышленники действуют по такой схеме: человеку звонят и убеждают, что его деньги в опасности. Но теперь аферисты не просят перевести средства на липовые и якобы надёжные счета, а убеждают доверчивых граждан приобрести золото в слитках.

После этого потенциальной жертве предлагают либо передать золото курьеру, либо продать в другом банке и уже потом перевести деньги на всё тот же безопасный счёт.

В МВД отметили, что ни полиция, ни банки не требуют покупки золота. Россиянам посоветовали быть бдительными.