В зоне СВО российские вооружённые силы продолжают наступление. Противник выбит из населённого пункта Крымское в ДНР. Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил 101-й отдельный стрелковый полк за успешное выполнение задач.

Опубликованы кадры боевой работы штурмовиков 27-й мотострелковой дивизии на красноармейском направлении во время освобождения Нововасилевки. Наши бойцы совершили марш-бросок через минные поля, установленные противником.

Группы прикрытия российских передовых отрядов ударными дронами уничтожили огневые точки националистов. Из-за решительных действий подразделений группировки "Центр" враг не смог организовать оборону, и наши штурмовики оперативно зачистили остатки боевиков ВСУ, не успевших сбежать со своих позиций, сообщает "ТВ Центр".