Захватил позиции противника: подвиг сержанта Гришина

В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации. Сержант Сергей Гришин с подчинёнными, скрытно пробравшись к вражескому опорнику, одним из первых ворвался в окопы и атаковал противника. Штурмовая группа под командованием Гришина разгромила боевиков и захватила позиции ВСУ без потерь с нашей стороны.

Сержант Алексей Ломаков, доставляя боеприпасы на передовую, попал под артиллерийский обстрел и атаку FPV-дрона. Умело маневрируя, Алексей вывел машину из зоны поражения и своевременно обеспечил снарядами наши подразделения, сообщает "ТВ Центр".